水豚的呆萌模樣深植人心，也因為個性無害溫和，不僅深受人類喜愛，在動物界也很受歡迎，近日網路上就瘋傳一段水豚直接將鱷魚當作坐騎，平穩地站在鱷魚背上成功渡河的片段，但鱷魚卻沒有因為被當作「工具人」而發動攻擊，罕見畫面讓百萬網友看了嘖嘖稱奇。

TikTok帳號「＠capyafterparty」經常在網路上分享各式各樣與水豚相關的影片，近日更釋出一段超狂畫面，引發百萬網友熱議。畫面中可見，一隻水豚穩穩地站在鱷魚的背上，把凶猛的鱷魚當成交通工具渡河，沒想到鱷魚不但沒有發動攻擊，還將背上乘客伺候得好好的，將水豚順利送到目的地便轉身離開，讓人看到鱷魚和水豚之間跨物種的好交情。

影片曝光後吸引逾157萬網友觀看，不少人紛紛留言直呼「水豚君太Chill了吧」、「怎麼可以那麼淡定啦」、「動物界的外交部長」、「真的沒在怕哈哈哈」、「怎麼看起來水豚才是老大」。

事實上，水豚是世界上體型最大的齧齒類動物，經常三五成群出動，是高度社會化的動物，因為跟所有物種都能和諧相處，可說是動物界的交際花，就連鱷魚也能相處融洽，背後關鍵是水豚的糞便擁有豐富的營養價值，主要以植物為食的牠們，消化周期短，有些食物沒消化完就排泄出來了，而這些糞便營養成分高，所以不僅水豚會吃自己的糞便來補充各種營養物質，其他動物也會想分一杯水豚的「熱羹」。