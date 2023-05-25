不少動物園為了提高人氣，推出與動物近距離接觸的服務，但民眾互動時還是要注意。一名正妹日前到泰國動物園遊玩，體驗與老虎近距離合照，她伸手揉大貓的肚子，卻惹得老虎不開心，甩動尾巴打向正妹，像是在警告「不要打擾我」。

臉書粉專「Now I've Seen Everything」近日分享一段影片，一名正妹近日到泰國動物園遊玩，當時她嘗試與老虎互動，小心翼翼地伸手撫摸大貓的腹部，但老虎似乎很不喜歡，隨後揮動尾巴甩向正妹，正好打到她的臉部，力道並不小，現場人員也趕緊過來安撫。

動物園人員示意正妹撫摸老虎的臀部，未料她仍堅持揉肚子，再度把大貓惹毛，甩尾打向她的肩膀，正妹被嚇到花容失色，趕緊逃開並結束拍攝，她的朋友將過程全記錄下來，分享至網路累積102萬觀看次數。

影片在網路掀起討論，網友表示「貓咪也不喜歡被摸肚子，因為腹部與尾部的毛囊比較敏感，而老虎是大型貓科動物，可能同樣對摸肚子很反感吧」、「老虎不發威，把牠當病貓啊」、「幸好揮過去的是尾巴，如果是爪子就慘了」，還有人呼籲，野生動物也有權利與尊嚴，希望民眾到動物園遊玩時以觀賞為主，盡量別參與互動。