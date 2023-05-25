巴西一名26歲辣媽近日幫女兒舉辦生日派對，她竟穿透明薄紗洋裝現身，胸前兩點一覽無遺，在親友面前性感熱舞，而她的丈夫則是抱著女兒站在一旁觀看，現場畫面被分享至抖音，引來大批網友批評，但辣媽反嗆「身體是我的，我想怎樣就怎樣」。

Mulher dança funk #Seminua em aniversário da filha e reclama decríticas na internet: 'O dinheiro é meu, o corpo é meu' #BrennaAzevedo #BrennaAzevedo ... https://t.co/rjyFwG0aa4 pic.twitter.com/EcAbX1LFFe — junio silva (@AZBOXp8) May 24, 2023

根據當地媒體報導，26歲辣媽阿捷維多（Brenna Azevedo）日前在女兒生日派對上，穿著薄紗洋裝跳熱舞，胸前兩點與丁字褲清晰可見，影片中她隨音樂扭腰擺臀，瞬間成為全場焦點，而她的丈夫則站在旁邊，抱著女兒一起觀看，親友也拿出手機拍攝。

影片被分享至抖音後，大批網友怒罵她是「蕩婦」，認為她的行為不尊重丈夫，甚至搶走女兒的主角光環，阿捷維多則回應，「女兒是我生的，錢是我賺的，身體是我自己的，我想做什麼就做什麼」，而且現場親友也玩得很開心，對於影片遭抨擊感到困惑。

阿捷維多更說，她很高興為女兒舉辦生日派對，當天孩子們都很開心，所有賓客也都很喜歡她，「網友不斷攻擊我，說我是蕩婦，但網路上一堆名人露出自己的身材，甚至比我做的事還誇張，我卻被攻擊到這麼慘，我的家人被這件事情嚇壞了」。