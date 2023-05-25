許多人看到蜜蜂都害怕被螫傷，更何況是蜂窩，肯定避之唯恐不及，不過巴西里約熱內盧一隻猴子不僅化身「拆彈專家」，還徒手掰開蜂巢，大啖裡面的蜂蛹，面對成群黃蜂狂螫也不為所動，神猛畫面曝光後引爆網友熱議。

根據網路上瘋傳的影片可見，一戶民宅窗外有黃蜂築巢，並在天花板角落形成一顆足球大小般的巨大蜂窩，沒想到一隻捲尾猴竟然沿著屋頂攀爬而去，直接一掌拍下一片蜂巢，而牠突如其來的攻擊也立刻驚動了成群黃蜂，從巢穴中集體出逃，並火速對捲尾猴展開反擊。

不過捲尾猴似乎一點都不在意，淡定地一邊抓癢一邊接近蜂巢，接著像剝洋蔥一樣，將蜂巢的外殼一一掰開狂舔，越吃越涮嘴，最後更索性直接將頭湊近蜂巢中心，大嗑蜂蛹。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「超狂拆彈專家」、「猴塞雷啊」、「黃蜂被拆家啦」、「蛋白質吃好吃滿」、「徒手摘蜂巢比消防隊還厲害」；不過也有人好奇，為何捲尾猴不怕被黃蜂螫，對此就有知情網友解答，因為捲尾猴的毛髮很厚，能防止被蟄傷。