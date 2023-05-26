阿根廷一名藝術家日前到巴西伊瓜蘇旅遊，在參觀鳥類保護區時，突然飛過來一隻蜂鳥，不斷往她的頭部攻擊，讓她感到很困惑，仔細一看才發現，原來藝術家頭髮染成漸層紫色，又綁著包包頭，外型看起來像花朵，導致蜂鳥誤認，讓她直呼非常有趣。

根據《The Dodo》報導，阿根廷藝術家席娜（Sheena）在抖音分享影片，指日前她參觀巴西伊瓜蘇鳥類保護區「Parque das Aves」，突然感覺被監視，隨後發現附近出現一隻蜂鳥，席娜說「我可以感覺到牠在看我，然後就朝著我飛過來了」。

席娜染了一頭漸層紫髮色，還綁了兩個包包頭，蜂鳥疑似把她的頭髮認成花朵，不斷在她包頭上狂戳，過了一陣子後，蜂鳥似乎發現吸不出花蜜，隨後就趕緊離開，找到另一株「真花」，席娜起初也很困惑，直到蜂鳥猛啄她的頭才秒懂原因。

席娜表示，這次體驗非常神奇，她甚至不知怎麼形容，「我是一名動物愛好者，此次相遇真的很不可思議，這讓我覺得自己很特別」。不少網友看完影片表示，「髮色實在太鮮豔，連鳥都誤會了」、「原來『美得像花』這句話是真的」、「那紫色的包頭，乍看真的像是花」、「想要蜂鳥靠近很難得，這真的很幸運」。