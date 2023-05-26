人類接觸野生動物的過程中，小心「好心辦壞事」，導致悲劇發生！近日美國一隻野牛寶寶因為與媽媽走散，被熱心民眾救援，不過事後黃石國家公園卻將小野牛安樂死，消息一出隨即引爆網友熱議。對此，園方無奈表示，這隻野牛寶寶因被陌生男子觸碰過，導致被同類排擠，基於種種考量，同時避免日後危及遊客，才會將其撲殺。

綜合外媒報導，本月20日，一群北美野牛橫越拉馬爾河（Lamar River）時，這隻野牛寶寶與媽媽走散，一名身分不明的男子發現後，動手把掙扎著過河的野牛寶寶推上岸，但後續遊客發現，小野牛一直尾隨車輛和人類，恐造成危險。經通報後，黃石公園最終決定對其進行安樂死。

園方解釋，人為的干擾會導致野生動物拒絕牠們的後代，「公園管理員不斷試著讓牛群接納小牛，但都失敗了」，坦言野牛寶寶已經被牛群遺棄，會影響牠後續的正常生存。加上北美野牛在送往園外保育畜牧群之前必須先行隔離，而遭同類排擠、無法照顧自己的野牛寶寶並非進行隔離的理想對象，最終基於安全和自然生態的考量，同時避免日後危及遊客，因而決定將野牛寶寶安樂死。

最後園方也提醒，人類與所有野生動物應保持至少22公尺的距離，與熊和狼更要相隔至少90公尺，這不僅是為了動物的安全考量，也是為了確保人類安全，一旦違反規定，輕則會有罰款，重則可能導致傷亡。