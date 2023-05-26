國外一名女子先前接受DNA鑑定，發現公司執行長是她同父異母的兄妹，未料對方同樣也得知此事，似乎擔心會被索討特權，想方設法要開除她，所幸有經理幫忙，她才保住工作，但對於執行長的行為非常傻眼。

一名女子在網路論壇「Reddit」提到，她的爸爸先前買DNA試劑盒給全家玩，她卻發現自己與公司執行長有血緣關係，兩人是同父異母的兄妺，對方似乎也測試過，所以才會出現相關資料，而兩人只在工作上見過幾次面，未料事隔1周，人資部發郵件到她的部門，告知員工須接受進修培訓，其中一條新規則是「若與高階主管或管理人員有親屬或婚姻關係，工作期間被發現，員工無權享特權」。

經理凱蒂（Katie）私下詢問原PO，對於新規則是否有疑問，更解釋她原本想裝沒事，但卻注意到原PO的工作文件被刪除，懷疑有人刻意破壞，為了驗證自己的猜測，她將資料重新備份，沒想到再次被刪，她說，「上傳後不到幾小時，工作文件、客戶和團隊成員的任何通訊都沒了」，原PO之後工作只能把資料存在USB。

事後執行長母親曝光真相，指當年她與丈夫沒孩子，原PO父親剛好捐精給他們，未料兩家人竟有緣相遇。但執行長依舊不願放過她，之後讓保全把她擋在門口直接解雇，經理凱蒂認為不妥，將此事上報副總裁，對方得知後很驚訝，把執行長停職，而原PO則是留職停薪，經過1周的討論，執行長並未回來，她則收到道歉書，且能夠返回工作崗位，但她選擇不回去，而是拿著資遣費休息一段時間。