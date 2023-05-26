在OnlyFans與IG都擁有超高人氣的辣模瑪莉索（Marisol Yotta）憑藉姣好身材和豐滿上圍，在社群平台享負盛名，平時也不吝分享性感辣照，不過日前她在社區泳池戲水時，卻慘遭房東下達搬家令，消息一出引爆熱議。

綜合外媒報導，來自美國的瑪莉索因為天使臉孔、魔鬼身材，在網路上吸粉無數，商業活動也接不完，尤其是她擁有「40DDD」核彈級美胸，平時更不忘為粉絲們「謀福利」，不時在網路上大曬車頭燈。近日她在IG上傳一段影片，地點是在邁阿密豪華公寓「Privé Island」的社區泳池，而她是該棟公寓的租客，影片中她身穿性感泳衣在鏡頭前彈跳，大曬性感身材，不料影片一出卻引爆房東怒火。

瑪莉索透露，影片上傳不久後就接到房東的緊急通知，要終止租賃合約，並要求她立刻搬離公寓，也拒絕了她延長租約的要求，理由是她在社區泳池穿著豪放、不得體，已經違反社區規定。對此，她喊冤表示，影片拍攝當下是清晨7時許，泳池現場除了她，並無其他鄰居，事後也沒有接獲任何投訴，但房東卻僅憑她的社群影片就對她下達搬家令，根本是歧視和故意找她麻煩。

消息一出隨即掀起熱議，不少粉絲出言力挺，「房東只是忌妒妳，因為妳太漂亮了」、「房東也太過分了吧！長得漂亮犯法了嗎」、「可以搬來我住的社區，我們的鄰居人都很好」；但也有人認為，在公共場合穿著近乎透明的泳衣確實不妥。