章魚小香腸是日式便當的經典菜色之一，不過日本鹿兒島大學的研究團隊發現，當地有一種模樣酷似章魚小香腸的新生物，擁有白色身體及5隻觸手，連研究員都大讚可愛。不過雖然事件引起熱議，但其實相關發現早在去年8月就已公布，並刊登在學術期刊上。

綜合日媒報導，鹿兒島大學研究所和鹿兒島水族館，在當地大隅半島一帶發現，俗稱「山太郎蟹」的螃蟹身上有一種名叫「山太郎寄生角蟲」的新物種，全身白色，身長約莫1至5毫米，並擁有5隻觸手，可愛外型與日式便當中常出現的章魚小香腸如出一轍，隸屬於研究團隊的上野大輔副教授也打趣表示，「比起花枝，更像是香腸，團隊成員們都著迷到不行」，甚至突發奇想，搞不好有機會在未來成為當地的吉祥物角色。

研究團隊指出，山太郎寄生角蟲是和淡水蟹共存的物種，吃蟹身上的藻類屑碎維生，在鹿兒島境內相當多，當地人很可能在不知情的情況下就吃進肚，但一離開鹿兒島，山太郎寄生角蟲就不見蹤影，推測只有生活在乾淨河川的螃蟹身上才有，因此團隊認為，山太郎寄生角蟲可能有機會當作是判斷水源是否乾淨的指標之一。

不少網友看了山太郎寄生角蟲的可愛模樣後，也紛紛留言直呼「好想看實體，太可愛了」、「章魚蟲蟲」、「可愛到捨不得把牠吃掉」；更有網友把山太郎寄生角蟲「擬人化」，繪製成一系列小公仔。