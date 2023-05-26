若在家中發現小型鏡頭，許多人都會擔心是否被監控。香港一名男子發文表示，他為了獨立便搬出去住，近日卻在家找到一顆鏡頭，詭異的是，父親每次傳訊息問候時，內容正好與他當下的活動狀況有關，懷疑他父親偷裝針孔攝影機，未料在網友解釋下才知是誤會一場。

根據《香港01》報導，一名男子在「連登討論區」貼文提到，為了讓自己更獨立，他已經搬出去住了9個月，最近發現他一起床看手機，或從外面剛回到家，群組就會跳出父親的訊息，時間都非常巧合，由於小時候家中曾裝過攝影機，讓他不禁開始擔心。

原PO懷疑家裡被裝針孔攝影機，經過一番尋找後，發現櫃子有一個沒插電的鏡頭，而他記得父親之前來時，就曾幫他整理過櫃子，原PO不清楚攝影機是否還在運作，擔心的說「如果有拍到畫面，我真的完全沒隱私」，更透露父親對子女控制慾較強，詢問該如何處理。

貼文曝光後引發討論，有人認為原PO父親很不尊重孩子，「就算是自己的小孩，也不能這樣控管，每個人都是獨立個體」，不過有眼尖網友發現，這不是針孔攝影機，而是空拍機的零件，獨立出來就沒有拍攝功能。原PO才知自己誤會了，表示櫃子上之前確實有空拍機及一輛模型車，對於錯怪父親感到慚愧。