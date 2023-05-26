許多人看到蛇就避之唯恐不及，殊不知牠們也有逗趣的一面。近日網路上瘋傳一段影片，只見一個蛇家族聚集在洞穴口，一同豎起身體向外張望，探頭探腦的模樣，乍看之下就像是水族館內的花園鰻，引來網友熱議。

根據網路上瘋傳的影片顯示，有民眾捕捉到一群蛇從棲息的洞口鑽出，逾10條蛇不約而同豎起身體向遠處張望，看起來就像是一個大家庭，接著群蛇好奇心爆棚地盯著拍攝者，時而靜止不動，時而吐信，甚至還探頭探腦地左右律動；到最後甚至有一條蛇還滑出洞口，讓拍攝者忍不住驚呼一聲。

逗趣又魔性的影片曝光後，讓網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言回應「全家都是好奇寶寶」、「還以為是一堆蘑菇」、「陸地版花園鰻」、「看人看到目不轉睛」、「第一次覺得蛇很可愛」。

事實上這是「襪帶蛇」，又稱束帶蛇、園丁蛇，同時牠也是常見的寵物蛇，主要產自北美，分布於加拿大北部至中美洲，體型通常不到100公分，沒有毒性，主要以昆蟲、蚯蚓和兩棲類為食。