大陸一名釣客日前到黑龍江哈爾濱釣魚，意外釣到一條巨型鯰魚，雙方僵持20分鐘，他才成功把魚拉上岸，發現巨鯰重達40斤（約20公斤），現場所有人都起鬨帶回家煮來吃，但釣客發現魚懷有身孕，為了保護生態環境，他果斷將鯰魚放回河裡。

根據《星視頻》報導，一名50多歲釣客到哈爾濱呼蘭河釣魚，發現釣竿被激烈拉扯，趕緊將線往回拉，但魚的力氣異常大，他推測可能釣到大魚，雙方激戰達20分鐘，拉上岸後發現是一條巨型鯰魚，重達20公斤，由於呼蘭河很多年未出現大魚，現場所有人都很好奇。

一名杜姓釣客發現後，也趕緊跑過去圍觀，表示當時眾人起鬨，釣客將魚帶回家煮了，但該名釣客卻發現，鯰魚是一條母魚，似乎已經懷孕了，認為放生後能保護生態環境，而且一條鯰魚能長到這麼大，至少活了10幾年，非常不容易，所以就將魚放生。

不少網友看了非常佩服，表示「感謝釣客的暖舉。人類已有很多東西吃，別再看動物體型大，就動吃的念頭」、「鯰魚能長這麼大，非常不簡單，希望牠能在河裡繼續生活」、「釣到大魚若還懷孕，真的要放生，讓動物永續永存，人類與自然界才能取得平衡」。