想要體驗戀愛感覺，又無奈沒有對象，有人會選擇上網租男女朋友。墨西哥一名女子自稱是「出租女友」，每個月能賺進1.2萬美元（約新台幣36萬），她經常在抖音分享與各個男性約會的影片，更建議單身女性不要與人「免費」約會。

根據《紐約郵報》報導，墨西哥網紅基爾米（Kiirmy）自稱從事「出租女友」一職多年，抖音上更是擁有約30萬粉絲，她與第一位客人約會時，對方就提議要付她一天500美元（約新台幣1.5萬），她表示「出租女友的想法來自日本，付費約會在那很普遍」。

基爾米宣稱，目前她的基本收費是540美元（約新台幣1.6萬），每個月最多能賺1.2萬美元（約新台幣36萬），有些顧客為了見她，甚至願意砸大錢，「我們會約會、郊遊或看電影，不過多數人都喜歡保有隱私，約會地點都希望遠離市中心，不僅他們受益，我也受益」。

基爾米透露，出租女友一職性質特殊，價格必須定得很高，「我也鼓勵其他女性，不要『免費約會』」。而基爾米也經常在抖音分享約會過程，其中一支出租女友影片多達990萬觀看。不過不少網友直呼不可思議，還有人提出質疑，認為基爾米只是想搏版面。