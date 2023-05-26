美國密蘇里州小鎮一名修女逝世4年，沒想到近日挖出時，遺體在沒有防腐的情況下卻沒有任何腐爛跡象，看起來就像是睡著了一樣，被信徒視為奇蹟，就連修道院院長也驚嘆「這感覺就像是上帝做的」。

綜合外媒報導，來自密蘇里州小鎮高爾（Gower）的蘭開斯特修女（Sister Wilhelmina Lancaster）早在2019年5月去世，享壽95歲。逝世4年的她，遺體於18日按照慣例被挖出，準備移放至教堂祭壇下方，不過修道院院長絲內爾（MotherAbbess Cecilia Snell）卻無意間從棺材裂縫瞥見「一隻穿著襪子且完好無損的腳，看起來就像我們埋葬她的時候一樣」。

待打開棺材後，眾人赫然驚見蘭開斯特修女的遺體在沒有進行防腐的情況下，竟然幾乎沒有腐爛，儘管臉上有些塵土，身上也長了些許黴菌，但乍看之下彷彿睡著一樣，就連當初下葬的衣著、裝飾和花束也完好無損。

由於天主教的信仰認為，死後屍體保存完好是聖潔的標誌，同時也是奇蹟的展現，除了「神的干預」之外無法理解；而修道院也預計開放信徒瞻仰遺容至5月29日，之後會將蘭開斯特修女的遺體放入玻璃棺材裡保存。