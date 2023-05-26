租屋糾紛時有所聞，不過大陸上海卻發生奇葩一幕，一名女子近日下班返回租屋處時，赫然發現屋內竟然多了一副棺材，房東在未經同意之下，擅自將其住處設置為靈堂，還宣稱是按當地風俗，老人去世後必須在生前住家停靈數日方可「出門」，氣得她向房東求償4萬多元人民幣（逾新台幣17萬元）。

綜合陸媒報導，這起離譜事件發生在上海松江區，王姓女子上班時接到房東女兒電話，對方要求她去旅館住幾天，一問之下才知道房東要借用她的房間當作「靈堂」使用，並表示按照當地風俗，老人過世後需在生前住家停靈數日才可「出門」，因此要借用她的房間停靈。

王女聽到後立刻趕回家，但為時已晚，一開門就看見熟悉的房間停放了一具棺槨和供桌，甚至還有親屬正在弔唁。看見眼前荒唐的景象，驚慌失措的王女只能迅速收拾自己的隨身物品，前去旅館暫住，但事後她越想越氣，於是將房東告上法院，要求房東賠償包括押金、租金、旅館費用，以及精神損失費等，共計4萬多人民幣（逾新台幣17萬）。

對此，承辦法官表示，租賃合約的規定不應被忽視，即便是房東也不該未經租客同意就擅自進入房屋，更何況是在屋內停放逝者遺體的行為，顯然構成違約，並造成一定的精神損害，因此判決房東應賠償相應損失；王女事後也搬離此處。