夏天到來，天氣越變越熱，蚊蟲也跟著變多，讓人很困擾，現在人會使用電蚊拍、殺蟲劑或蚊香驅蟲，不過古代沒有類似用品，該如何解決被叮咬的問題。其實古代也有自己的滅蚊方法，宋代詩人陸游曾提到，當時的人會燒艾草驅蚊，還有一種是燒駱駝糞便。

微博《國家人文歷史》提到，陸游在《熏蚊效宛陵先生體》寫下，「澤國故多蚊，乘夜籲可怪。舉扇不能卻，燔艾取一塊」，指的就是用燒艾草方式驅蚊，之後衍生為類似蚊香的「火繩」，而火繩就是採集結果的艾草和蒿草，編成麻花的樣子後曬乾，明年夏天拿出來焚燒能驅蚊，在甘肅嘉峪關長城博物館裡，就收藏一捆漢朝的火繩。

除了艾草外，古人還發現許多能對付蚊子的東西，例如宋代《格物粗談》記載，「端午時，收貯浮萍，陰乾，加雄黃，作紙纏香，燒之能祛蚊蟲。」就是以浮萍和雄黃為原料製成香薰，點燃可以驅除蚊蟲，另外還有比較特殊的作法，在西晉張華編纂的《博物誌》記載，駱駝糞便可以「燒煙」，達到驅蟲效果。

有趣的是，駱駝糞便能「燒煙」的方法，還被明朝知名醫學家李時珍收進《本草綱目》，他很勇於實做驗證，肯定也親身實驗過，證明駱駝屎有驅蚊的效果，所以才會收錄進書裡。