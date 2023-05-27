大陸內蒙古近日出現一幕神秘異象，根據網路上瘋傳的影片顯示，灰濛濛的上空出現一個宛如「天空之眼」的巨大渦旋，引來目擊民眾驚呼連連。對此，當地氣象部門表示，這是屬於高空渦旋中的一種漏斗雲，通常伴隨著強對流雲系。

綜合陸媒報導，本月25日，內蒙古通遼市科爾沁區上空出現神秘渦旋緩緩轉動，乍看之下就像「天空之眼」，猶如科幻片的奇異景象讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「原來《魔戒》的索倫之眼真的存在」、「簡直像通往異世界的傳送門」、「蒙古版的太平洋之眼」。

對此，當地氣象部門表示，「天空之眼」是一種罕見而壯觀的自然奇觀，受到強對流天氣影響，颮線前沿上升氣流引發小尺度渦旋，在陽光照射下，就能見到其清晰的旋轉特性。而小尺度渦旋又分為地面渦旋和高空渦旋兩類，前者是指發生在地面附近或與地面相連的渦旋，如龍捲風、塵捲風、火捲風等；高空渦旋是指發生在高空或與地面無關的渦旋，如漏斗雲、冷旋渦、暖渦等。

至於內蒙古出現的「天空之眼」則屬於高空渦旋中的一種漏斗雲，它是由下垂的雲團組成的漏斗狀或圓錐狀雲體，通常伴隨強對流雲系，在其下部形成明顯的旋轉漏斗。漏斗雲若伸展到地面或水面，會產生強烈破壞性風暴，稱為龍捲風；不過並非所有漏斗雲都會成為龍捲風，有些在高空維持一段時間後就會消散。