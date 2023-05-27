大陸甘肅一名牧羊人日前放牧時，發現山上滾下一隻幼鳥，不僅全身髒兮兮，看起來似乎生病了，當時他顧不上其他羊，便停在原地報警求助，等待救援期間，他早和自己的百隻羊走散，專家把幼鳥帶走後，他才趕緊去找羊，事後得知小鳥竟是二級保護動物「鵰鴞」。

根據《沸點視頻》報導，甘肅白銀一名牧羊人領著百隻羊到山上放牧，途中看到一隻疑似生病的幼鳥，緩緩地從山坡上滾下來，待在原地一動也不動，看起來非常緊張，牧羊人放下手邊的工作，馬上打電話求助，等待救援時他還不斷安撫幼鳥。

不過牧羊人也無奈的說，「你稍微堅持一下」、「我幾百隻羊現在一隻都找不到了」，沒過多久，野生動物救助站專家抵達現場，用紙箱裝著幼鳥，專家還笑著跟牧羊人說，「你這樣跟牠講話，牠聽得懂嗎」，牧羊人哭笑不得的說，他要趕緊去找羊了。

白銀市警察局相關人員表示，非常感謝牧羊人的幫忙，這一隻幼鳥是國家二級保護動物「鵰鴞」，目前被安置於救助中心接受精心照料，等到身體恢復後，牠就能重返大自然。至於鵰鴞受傷原因，推測有可能是被其他天敵當成獵物，或是不小心從巢內摔出來。