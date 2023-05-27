古代封建社會，有能力的男人總是妻妾成群，甚至把妓院當作自家廚房來去自如，讓人不解，為何古代女子能容忍丈夫上妓院卻不會生氣？事實上背後原因很現實，除了女子社會地位低下之外，妓院的經營不全然是性產業，而是結合了娛樂和社交的場所。

根據《搜狐網》報導，古代女子在封建禮制之下，社會地位極低，幾乎只有傳宗接代、繁衍子嗣、操持家務的功能，甚至認為丈夫能上妓院或是納妾，反而是地位的象徵，畢竟出入聲色場所開銷大，不是一般人想去就能去，只有權貴階級才玩得起。

其次是每個朝代的性產業性質不同，妓院的經營不全然跟性有關，而是結合娛樂和社交的場所，畢竟古人追求「女子無才便是德」，一般家庭主婦都是端莊賢慧、講究體統，自然不會有太多情趣。

然而青樓女子就不一樣了，她們多數才藝雙全，賣藝不賣身，許多文人墨客、江湖俠客，或是土豪富商、權貴階級等，為了打發枯燥的生活就會被那些青樓女子所吸引，無論是詩詞創作、尋歡作樂，都不在少數；甚至有人是為了交際應酬、談生意而來的。