柬埔寨一名72歲鱷魚養殖場老闆近日巡視養殖場，拿了竹竿往池中戳，試圖趕出一隻待在產卵籠裡的鱷魚，未料卻反被攻擊，他因此失足掉進水池中，被40隻鱷魚狠咬，被撈起來時只剩殘破遺體，畫面讓人看得怵目驚心。

根據《紐約郵報》報導，72歲盧安南（Luan Nam）在柬埔寨暹粒開設鱷魚養殖場，近日他去養殖場查看時，發現一隻鱷魚跑進產卵籠子裡，他便拿竹竿想把鱷魚趕出來，未料卻反被攻擊，鱷魚咬住竹竿，他失足掉進水池，裡面40幾隻鱷魚瞬間撲了過去撕咬，盧安南大聲呼救，鄰居聽到後趕緊報警並通知他的家人。

但過程中盧安南已被鱷魚咬傷，救起時只剩殘破屍體，血染紅整個鱷魚池，家人看了悲慟不已。當地警察局長薩弗里（Mey Savry）表示，盧安南的遺體被撈上來時，全身布滿咬痕，雙臂與一條腿疑似被鱷魚吞下肚，而盧安南是當地鱷魚養殖協會主席，由於他年事已高，親友先前就曾叮囑他退出這一行，未料如今卻發生憾事。

柬埔寨暹粒2019年也曾發生鱷魚咬死人意外，一對夫妻經營鱷魚養殖場，當時妻子剛生下第二胎，忙著照顧新生兒，沒有注意到2歲女兒的去向，直到丈夫回家後找不到人，才發現女兒跌落自家的鱷魚池，慘被鱷魚群撕咬分屍，被救起時只剩一顆頭顱。