眾所皆知，「錢財露白」容易招致不肖人士覬覦，反而惹禍上身，相較於現代人都將錢存在銀行戶頭，古人都是怎麼存錢的呢？事實上古代有錢人多半使用類似撲滿的「罈子」來存錢，為了避免被竊賊發現而損失慘重，還發明了「多層掩埋法」，背後原理相當聰明。

根據《搜狐網》報導，撲滿又稱作存錢筒，是儲存硬幣的容器，晉人葛洪在《西京雜記》中記載「撲滿者，以土為器，以蓄錢，有入竅而無出竅，滿則撲之。」不過撲滿大小有限，勢必裝不下有錢人家的所有錢財，於是後來又發明了「罈子」，只要將錢財裝進罈子後並仔細封口，就能埋在自家後院或是任何隱蔽處，等到需要用到大筆錢財時再挖出。

為了防止罈子被竊賊發現，古人還懂得透過「多層掩埋法」降低風險，那就是將裝有大量錢財的罈子深埋在地底，接著再將裝有少量錢財的罈子埋在其上方淺層，這樣一來，即便被發現，竊賊往往只會竊取淺層的財物就收手，避免真正貴重的資產被盜取一空。

如果財產數量龐大的話，古人還會在自家宅院中選擇最安全的地方挖掘「錢窖」，內部空間與地窖類似，但窖口狹小隱蔽，裡面可存放上噸財物。2010年大陸陝西省一處農村，就曾挖出一座巨大錢窖，出土了數噸銅錢、逾20種宋代錢幣。