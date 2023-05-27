印度一名食品檢驗官維什瓦斯（Rajesh Vishwas），日前在恰蒂斯加爾邦的克爾卡塔水庫（Kherkatta Dam）自拍時不慎手滑，導致要價10萬印度盧比（約新台幣3.7萬元）的手機掉進水裡，沒想到他竟下令將水庫排乾以便找回手機，消息一出引發各界譁然。

綜合外媒報導，維什瓦斯21日在克爾卡塔水庫自拍時，手機不慎掉入水中，當下他先是安排潛水員協尋，但遲遲找不到，於是便出錢找來一台柴油抽水機，以手機內含有機密資料為由，藉此得到一位官員口頭許可，同意將水排到附近的運河裡；同時他還強調，此舉可以造福農民，讓他們獲得更多的水源。

抽水機一連運作了3天之後，總計抽出200萬公升、足以灌溉600公頃農地的水，直到水資源部門的相關官員接獲投訴趕來，這才阻止維什瓦斯瘋狂的抽水行徑。雖然維什瓦斯的手機最後總算尋回，但因為泡水太久早已無法使用。

維什瓦斯浪費水資源的消息傳出後引發譁然，並招致其他政界人士批評，但他否認自己濫用職權，還將所有責任推到別人身上，最終於26日遭到停職處分，靜待調查。