動物也像人類一樣，會作出模仿同伴的行為。日本一名網友近日到三重縣的水族館參觀，走到水獺展區時，看到一隻水獺媽媽叼著寶寶，來到玻璃窗前像在曬娃，未料另一隻水獺不甘示弱，竟咬著一根水管跟在身後，畫面讓人看了哭笑不得。

日本網友「Zcup人妻かなえ」在推特提到，近日他到三重縣鳥羽水族館參觀，走到水獺生活區時，看到一隻水獺媽媽叼著寶寶，越過同伴走到玻璃窗前，像是在向遊客炫耀自己的孩子，有趣的是，另一隻水獺也跑了過來，牠竟模仿同伴，但嘴裡咬的是水管。

水獺咬著水管也跑到玻璃窗前，像是在與水獺媽媽爭相曬寶，讓原PO看了直呼好笑，並將當時畫面拍下，分享至網路，吸引23萬人按讚。不少網友表示，「那隻水獺是不是在模仿漫畫《鬼滅之刃》女主角禰豆子」、「水獺：忍術-替身之術」、「水獺媽︰我孩子很可愛吧！同伴︰快來看看我的酷水管」。

不過日本池袋的陽光水族館（サンシャイン水族館）曾在推特指出，水獺外表看似呆萌，但他們曾未用「可愛」來形容水獺，主要是不想給民眾錯誤印象，指水獺活動力旺盛、破壞力強，在野外甚至連鱷魚都敢攻擊，更呼籲民眾不要私下購買、飼養。