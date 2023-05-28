印尼一名16歲少年因為家境貧窮，只能就讀距離住家較遠的公立學校，加上他每天只有1萬印尼盾（約新台幣20元）的零用錢，於是選擇步行往返住家和學校，來回的路程長達16公里，近日他放學途中因身體不適坐在路邊休息的影片在網路上曝光後，吸引眾多網友關注，當地市長得知消息後，也送上機車和獎學金，好讓這名青少年能繼續求學。

綜合外媒報導，TikTok用戶「@_terdalam」在5月17日分享一段影片，他遇到一名叫作維奇（Viky）的16歲少年身穿校服，交談後得知他正在放學回家的路上，途中因為突然感到頭暈、險些暈倒，所以才暫時坐在路邊休息，維奇隨後透露，他住在南丹格朗（South Tangerang）的芝布達（Ciputat），並就讀位於博瓊薩里（Bojongsari）的學校，兩地距離長達8公里，儘管路途遙遠，但他已經維持步行上下學2年的時間。

報導指出，維奇的母親是一名家庭主婦，父親則是失業在家，最近還中風，由於父母無力負擔學費，他才從住家附近的私立學校轉到距離較遠的公立學校。維奇每天只有1萬印尼盾（約新台幣20元）的零用錢，為了節省支出、減輕父母的負擔，他不得不走路上下學，有時還會在停車場打工，以貼補家用。

維奇的故事在網路上曝光後，很快就引起網友關注，不少人都十分心疼他的遭遇，南丹格朗市長也聽說這件事，於是送給維奇一台機車和一筆獎學金，在兩人見面的影片中，市長稱維奇是一名出色的孩子，還大讚他的韌性，同時也希望維奇能繼續努力、完成學業。