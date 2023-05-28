大陸湖南一名4歲男童模仿動畫情節，將雨傘當作降落傘，從26樓一躍而下，所幸並無生命危險，消息一出隨即引爆網友熱議，直言從26樓跳下僅骨折，「根本就是奇蹟」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在湖南省吉首市，一名4歲男童26日下午手持一把雨傘，模仿動畫情節，推開自家窗戶後將雨傘當作降落傘，從26樓住處一躍而下，所幸墜落時有雨傘和大樹遮擋緩衝，加上他體重輕，無論是墜落速度和衝擊力道都相對較小，經救護人員檢查後，四肢除了右手之外均骨折。

據知情人士透露，男童媽媽在外地上班，爸爸也經常出差不在家，家裡只有奶奶帶著他和姊姊，事發當時奶奶正好下樓去接姊姊，無人照看之下才會釀禍。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「動畫片害人不淺」、「真的是初生牛犢不怕虎，26樓都敢跳，我站邊邊看都不敢」、「這孩子腦洞很大，冒險精神6顆星」；不過也有人痛批「家裡有小孩，26樓窗戶都不做防盜，孩子能活這麼大真是奇蹟」。

★《中時新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！