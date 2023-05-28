國外一名男子在論壇Reddit發文指出，長大後才從媽媽口中得知，自己是媽媽當年接受別人捐精才生下的孩子，他基於對生父的好奇，便進行了DNA測試，沒想到卻意外發現有35個同父異母的兄弟姊妹，讓他錯愕不已。

根據《鏡報》報導，原PO是媽媽當年透過別人捐精所生下的，直到他長大成人後，媽媽才說出埋藏在心中已久的祕密，但他不免對生父感到好奇，於是進行了DNA檢測，沒想到竟意外得知自己還有其他35個兄弟姊妹。雖然他可以理解媽媽為何會保密，但還是希望能早點得知真相，因為瞭解遺傳疾病與避免亂倫很重要。

原PO坦言，他對自己的生父沒有太多情感依戀，所有一切都要歸功於養育他長大的父親，而自從接受DNA測試後，他也一直在尋找同樣接受測試的兄弟姊妹，並成功在去年夏天舉行聚會，和生父及其餘同父異母的兄弟姐妹也有一個聊天群組。原PO解釋，生父很少用臉書，因此彼此沒有直接交談，雖然自己並不打算刻意接觸對方，但也期待能有更多瞭解，「生父非常友善，願意和每個人見面，有新的家人真的很酷！」

除此之外，更讓原PO感到詫異的是，根據DNA檢測結果顯示，自己擁有比大多數人更多的「尼安德塔人血統」，而那是大約4萬年前滅絕的史前人類，其滅絕原因至今眾說紛紜。