泰國一名女子日前受邀到寺廟參加出家儀式，當她下車、準備穿過大門時，抬頭卻發現有一條比屋樑還要長一半的巨蟒，趴在木樑上緩慢蠕動，讓她嚇一大跳、全身起雞皮疙瘩，還害怕地拍下影片，詢問其他網友：「我該離開嗎？」

根據《Kapook》報導，近日一名女網友貝莉（Bally）到寺廟參加出家儀式，她下車後正準備走進寺廟內，抬頭一看卻發現一條又粗又長的巨蟒，趴在屋簷下的木樑上緩緩蠕動，讓貝莉嚇到全身冒出一大片雞皮疙瘩，「那是一條比屋樑還要長一半的巨蟒，遇到這種狀況，我應該繼續參加儀式還是離開比較好？」

網友們看到影片也都大吃一驚，截至目前為止，影片觀看次數已超過23萬，大家紛紛留言，「這位才是出家儀式真正的主角，牠親自到門口迎接各位客人」、「光是看影片都差點嚇到尿出來，親眼看到肯定更不得了」，還有網友詢問貝莉寺廟的門牌號碼，「又是出家又是蛇的，兩者相遇，肯定是很吉利的數字」。

泰國自古以來就有「巨蛇崇拜」，後來印度文化的蛇神「那伽」隨著南傳佛教進入泰國，與當地的文化融合後，最終成為佛教的守護神。那伽的外表類似於巨大的蛇，有一個或七個頭，常見於婆羅門教、印度教和佛教經典中。