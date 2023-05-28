在大眾的印象中，大貓熊都擁有「白加黑」的標準配色，臉上的「黑眼圈」更是牠們的經典特色，但近日大陸四川的自然保護區公開一系列照片與影片，拍攝到目前已知全球唯一一隻白色大貓熊，全身呈現白金色，臉上也沒有大家所熟悉的黑眼圈。

綜合陸媒報導，這隻白色大貓熊最早於2019年在四川臥龍國家級自然保護區被發現，最初紅外線攝影機只拍攝到一張側影，且在之後的2年也只拍到牠一閃即逝的背影，直到最近公開的照片與影片，才首次曝光了白色大貓熊的正臉照。

從畫面上可見，這隻白色大貓熊的眼睛呈淡粉色，周圍凸起一圈白毛，倒三角形的鼻子也呈粉色，外圍還有一圈黑線，再配上雪白的吻部，讓牠比起一般大熊貓憨厚的模樣，更多了一絲嚴肅的感覺。

北京大學生命科學學院研究員李晟指出，白化現象在脊椎動物群體中廣泛存在，通常是因為動物個體基因突變，導致體內色素合成受阻，在外表上會呈現白色、金白色或淺金色。

除此之外，在這次公開的影片中，有一段白色大貓熊與正常的大貓熊母子的互動，只見白色大貓熊在傍晚試圖靠近一對大貓熊母子，樹洞中的貓熊媽媽發出極短的警示聲，貓熊幼崽則朝白色大貓熊撲了過去，並在後面不斷追趕，白色大貓熊則一邊發出叫聲一邊撤退，貓熊媽媽始終待在樹洞內，淡定地做自己的事。

過了一段時間，白色大貓熊獨自返回原地，貓熊媽媽才主動出擊驅離。大熊貓保護研究中心教授級高級工程師魏榮平推測，這對母子很可能是白色大貓熊的媽媽與手足，「當時臥龍已經進入野生大貓熊發情期，若遇見成年大貓熊靠近或入侵，帶孩子的母熊通常會表現出很強的攻擊性。」但影片中的母熊卻異常淡定，只有媽媽聞出了孩子的氣味，感覺到安全，才會表現得如此平和。

魏榮平進一步解釋，大貓熊成年後會離開母親，但在剛離開的前3、4年，獨立的大貓熊會多次返家探望母親，牠會不停示好、想要親近，母熊往往會接受或以溫柔的方式驅趕，「這些狀況都符合紅外線攝影機記錄到的事態發展，白色大貓熊極力示好，卻被媽媽堅定地拒絕。」