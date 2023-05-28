在化學武器問世之前，弓箭因為射程遠，是冷兵器時代中最有效的遠程作戰武器，盾牌則是與之對應的防禦性工具，然而為何古人明知弓箭射不穿盾牌，在戰場上依舊不斷浪費體力，拚命射箭呢？事實上，相較於發動攻擊，射箭其實能大幅提高防禦力道，在阻擋敵軍攻城的同時，又能折損對方兵力。

根據《搜狐網》報導，古代戰爭經常利用弓箭，形成萬箭齊飛的磅礡景象，不過弓箭要射得好，考量的因素很多，包括材質、風速、距離和射手臂力的影響，但與之相應而生的盾牌，在使用上則沒有技術可言，每位士兵都能輕鬆上手，甚至隨著工業技術發展，盾牌的防禦力也逐漸提高，反而弓箭並不足以達到一擊必死的威力。

既然如此，為何古代守城士兵，卻還要不惜成本、體力，拚命放箭，射擊敵方盾陣？最主要的原因在於「阻擋敵軍攻城」，此時弓箭的存在，與其說是攻擊，不如說是最好的防禦，因為萬箭齊發的陣仗能對敵軍形成威嚇，進而減緩進攻力道，達到牽制的效果；加上此舉將迫使敵軍必須穿著鎧甲及盾牌防禦，勢必增加對方進攻的準備時間和成本，同時還有機會折損敵軍的前線兵力。

另一方面，弓箭的威力雖說難以令敵軍一擊斃命，但一些弓箭手會刻意在弓箭上塗抹糞水、毒藥，藉此加快敵軍的傷口感染，或是將弓箭改良，在箭頭邊緣刻出鋸齒狀，加大物理傷害，讓中箭的人因創傷截肢或死亡，來削弱敵軍勢力。