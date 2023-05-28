古代皇帝後宮佳麗三千，皇子也是妻妾成群，但在正式娶妻、和另一半洞房花燭夜以前，是誰負責他們的性啟蒙教育呢？歷史學者指出，清代朝廷會安排給皇子幾名「官女子」，以達到性啟蒙的作用，之後才會再透過選秀，替皇子選擇適合的人選做福晉。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平表示，清代皇子達到適婚年齡後、迎娶福晉前，宮廷都會先派給他幾名「官女子」，以達到性啟蒙教育的作用；之後選秀時，再另外從條件嚴苛的秀女中，挑出合適的對象給皇子做福晉，舉行正式的婚禮。

不少人認為官女子屬於奴婢，但毛立平認為，官女子的地位應該介於婢女和妻妾之間；從宮廷檔案的內容來看，官女子普遍存在於各個皇子的家中，數量為1到3名不等，且她們和福晉、側福晉一樣，都屬於皇子的家眷，根據史料記載，官女子甚至也有婢女服侍，乾隆帝還曾頒布諭旨，要求太監要對她們行跪拜禮，並說官女子雖然地位低微，但對太監來說仍是主子，這也印證了官女子並非奴婢。

而這些官女子如果有幸生育子嗣，則有獲得地位提升的機會，例如嘉慶十三年，二阿哥綿寧的官女子那拉氏生下皇孫，就被晉封為側福晉；甚至還有官女子沒有生下子嗣，地位卻不斷攀升的例子，像是道光二十九年，四阿哥奕詝獲賞一名官女子，到道光三十年，這名女子已經成為側福晉，奕詝登基為咸豐帝後，該女子更被封為雲貴人，可見她深受寵愛。