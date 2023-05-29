非洲一名人瑞阿嬤母胎單身123年，她坦言自己從未對男人動過心，也從未和男人有過親密接觸，但獨自生活了一輩子，讓阿嬤覺得有些孤單，於是透過他人幫助，創建了社交軟體帳號、公開徵友，希望找到一名能溫暖她的伴侶。

非洲一名123歲人瑞阿嬤妮拉卡瓊巴（Theresa Nyirakajumba）近日接受YouTube頻道「Afrimax」採訪，透露自己從未和男人有過親密接觸，更沒有見過男人的裸體，「我這輩子都沒有過丈夫，是的，我是一名處女。」

她直言年輕時也曾經渴望過愛，卻從未對任何人產生過心動的感覺，「123年以來，我一直懷有未實現的心願、離經叛道的希望和勇敢的精神生活，等待有一天某個人會出現並擁抱我的靈魂。」

妮拉卡瓊巴進一步解釋，她沒和男人交往過的原因，可能源於村莊的習俗，當時她正值青春期，卻被嚴禁與男孩交往，導致她完全與異性隔絕，最終過上孤單的一生，「我從來不想和男人交往，我很害怕他們。」

隨著歲月流逝，妮拉卡瓊巴身邊的朋友一個個結婚，她也渴望能有伴和她牽手過完下半生，但不管怎麼努力尋找都無果，「當我覺得我需要一個丈夫的時候，我已經過了青春期、我已經老了，這阻止男人接近我。」

不過妮拉卡瓊巴沒有因此放棄希望，她相信某天一定會有一名願意溫暖她的心的男人出現，「我知道我的年齡對很多男人來說是很大的障礙，但我拒絕在我找到合適的對象前放棄希望。」於是她透過其他人的幫助，創建了一個社交軟體帳號，並在上面公開徵友，同時也向採訪她的「Afrimax」說，「我覺得你們可以幫我帶來一名男人。」但可惜的是，妮拉卡瓊巴至今未收到任何回覆。