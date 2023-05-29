企鵝圓滾滾、走路搖頭晃腦的呆萌形象深植人心，尤其不少人總打趣笑牠們沒有脖子，不過就有網友分享一張博物館內的企鵝骨骼標本照片，其中企鵝脖子的長度卻跌破眾人眼鏡，錯愕直呼「根本是鳥版長頸鹿！」

近日有網友在知名論壇網站reddit分享一張博物館內的企鵝標本照片，令人訝異的是，從外觀上來看，會誤以為企鵝脖子很短，但褪去了皮毛和脂肪層後，企鵝不僅有一雙大長腿，脖子長度竟和身體等距。

畫面曝光後網友紛紛留言驚呼「從沒想過企鵝骨骼長這樣，太驚人了」、「根本是鳥版長頸鹿」、「不光是脖子，腿也比我想像中長」、「脖子和胸口傻傻分不清楚」。

事實上，企鵝之所以會有如此巨大的反差，是為了在嚴寒的地區生存下去，不得不進化出厚厚的脂肪層，才會使企鵝的外表看上去略顯肥胖。

過去就曾有國外網友分享企鵝皮膚的斷面圖，最上面一層是黑色的短毛，也就是大家常誤以為的企鵝表皮，底下則是厚厚的一層白色羽絨，能營造出空氣層，減少身體熱量散失；同時企鵝也會透過大量進食，提高皮下脂肪厚度，用來禦寒和保暖。