近日網路上瘋傳一段影片，只見一隻小螃蟹睜大眼睛，對著鏡頭賣萌，讓不少圍觀民眾大讚可愛，沒想到下一秒牠卻突然伸出鉗子扒開眼睛，瞬間「異形化」，嚇得所有人發出驚呼。對此，就有內行網友指出，這其實是螃蟹在「擦眼睛」。

畫面中可見，一隻小螃蟹連同泥沙被裝在水桶內，睜著一雙無辜泡泡眼看向鏡頭，就像是從動畫中走出來的可愛角色，讓一旁拍攝的女子也忍不住大讚可愛。沒想到下一秒竟畫風丕變，小螃蟹突伸出兩隻鉗子將眼睛往兩側扒開，從原本的可愛模樣瞬間變成異形怪獸。

影片曝光後網友全看傻眼了，紛紛留言直呼「原本還覺得好可愛」、「卡通形象不復存在」、「不喜歡眼距開的嗎？」、「突然看開了」；也有內行人解釋，這其實是螃蟹在「擦眼睛」。

從另一段影片可以看見，螃蟹腹部甲殼上的鉗子把自己的眼珠往兩旁撥開，藉此刮掉眼睛上的沙子，這一幕讓不少網友打趣笑說，猶如是車子擋風玻璃上的「雨刷」，「還以為是用鉗子擦，原來是用小雨刷」、「第一次看到螃蟹擦眼睛，也太可愛了吧」、「好一個『刮目相看』啊」。