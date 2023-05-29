俄羅斯漁夫羅曼經常分享自己捕撈到的神奇魚類，近日他上傳一張「獵奇照」，只見一條深海魚在捕撈過程因為受到壓力影響，導致內臟全部從口中吐出，驚悚的死法讓網友看到都驚嚇不已。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯漁夫羅曼（Roman Fedortsov）在一艘拖網漁船上工作，經常會在社群平台分享工作時意外捕撈到的深海魚類。從羅曼上傳的照片可以看到，這條種類不明的深海魚，身體長、前鰭短，推測應為底棲動物，牠被捕撈時因為受到壓力變化影響，導致內臟全都從口腔噴湧而出，並暴斃死亡。

網友們看到照片都驚嚇不已，紛紛留言，「為何我在吃早餐的時候看到這張照片？」、「想要節食的人看看這張照片，瞬間就會沒胃口了」、「我討厭牠嘴裡的『義大利麵』！」、「這真的太可怕了，牠在死前受了很多苦」；另外也有不少人提到拖網漁船對於海洋生物的傷害，認為羅曼應該換個工作，「把深海魚帶到水面上會造成這樣的傷害，你能不能停止從深海捕撈魚類？」、「這條魚沒有理由要經歷這樣的痛苦」。

報導指出，羅曼以前受訪時曾說，「人們對不尋常的海洋生物非常感興趣。」因此不少人對於漁夫的工作十分好奇，認為他們可以經常面對這些神秘的海洋生物，「大眾的印象是，我們每拖網捕魚一次，就會出現不尋常的魚類，事實上並非如此，這種情況是很罕見的。」