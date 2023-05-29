大陸杭州一群山友28日相偕前往安徽爬山，沒想到突然下起雷雨，眾人只好在雨中前行，直到距離山頂約莫2公里處，突然一道閃電劈下，造成10多人受傷，其中3名女登山客傷勢較嚴重，經醫師初步診斷，3人都遭到灼傷，也出現橫紋肌溶解的情況。

綜合陸媒報導，杭州一群山友去安徽爬鐵匠山，不料在山上慘遭雷擊，導致10多名山友受傷，其中3名女子傷勢較嚴重，且3人頭部、身上都有不同程度的灼傷，尤其是24歲女山友除了鎖骨骨折、肩膀損傷之外，頭部也出現裂傷，需住院進行清創縫合。

遭到雷擊的朱女指出，當天他們一行約50人抵達鐵匠山時，天氣晴朗，氣溫約攝氏30度，沒想到行進7公里後突然變天，雨勢也越下越大，但大家依舊沒放棄登頂，直到距離山頂約莫1、2公里處，她突然感覺身體失去知覺，隨即倒地，「當時甚至都沒看到閃電，還沒來得及反應就感覺全身發麻，雙臂和腿都不聽使喚了，眼睜睜地看著自己直直倒下，身上有十多秒沒知覺，一時間動彈不得。」朱女強調，遭到雷擊時雖然意識清楚，但直到幾分鐘之後才能在同伴的攙扶下勉強起身。

後來眾人考量到車輛在山路上無法通行，於是確認身體沒有太多不適後，就決定原路下山，盡快返回杭州就醫，朱女事後也餘悸猶存，坦言「大家都嚇壞了，雷雨天真的能躲就躲，誰也不知道什麼時候閃電就劈到你面前。」