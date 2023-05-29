明孝陵是明代開國皇帝朱元璋和皇后馬氏的合葬陵墓，也是古代最大的帝王陵墓之一，不過神奇的是，從朱元璋下葬至今600多年以來，孝陵竟從未被盜墓賊偷盜過，大陸歷史學者指出，主要是因為盜洞方向和一般不同、陵墓入口隱密、地處市區附近，以及清代皇帝曾派駐軍駐守這4個原因。

大陸歷史學者紀連海指出，以前的皇陵大多是由上向下挖的，孝陵卻需要橫著挖，盜墓賊習慣了原本打盜洞的方式，突然改變方向他們就慌了，不管怎麼挖盜洞，都很快就會見底，找不到真正的入口。

其次，孝陵的陵墓入口也做得很隱密，朱元璋在設計墓道時就有考慮到這點，以至於盜墓賊根本找不到入口，據傳就連當時修建陵墓的工匠也曾迷失好幾天才找到出口，差點就要「自掘墳墓」。

再者，孝陵的位置距離南京市區不遠，位於天子腳下、百姓眼皮底下，很少有盜墓賊敢頂風作案。最後，清軍入關時，順治皇帝為了取得漢人的信任，還特別派出駐軍保護孝陵，就連康熙皇帝六下江南，也是經過一次孝陵就會來祭拜一次，以安撫南方「反清復明」份子的情緒。