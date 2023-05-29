秦始皇嬴政是歷史上第一個皇帝，統一六國、度量衡、貨幣，以及興建了萬里長城，對後世發展有著深遠的影響，事實上，他在位期間還修建了一條交通要道，距今已經2千多年，在無人維護的情況下卻很少長草，讓人備感驚奇。

根據《搜狐網》報導，秦始皇修建的這條要道名為「秦直道」，主要是為了防範北方的匈奴入侵，同時也作為運兵通道使用，全長逾700公里。即便秦朝滅亡了以後，秦直道依舊被各個朝代所用，直到清朝才逐漸荒廢。不過最讓外界感到詫異的是，這條距今2千多年的要道，即便廢棄後也幾乎寸草不生，部分路段就算長出了草，草木依舊長不高。

對此，專家進一步研究發現有兩大原因，首先是為了避免道路雜草叢生，修建所用的泥土都是經過高溫燒製而成的，此舉意味著土裡的有機物全被燒死，在沒有任何養分的情況下，自然不適合植物生長；而且經過燒製後，土質會變得更加堅硬厚實，有助延長道路壽命。

其次是，秦直道做為重要的交通及軍事要道，秦朝滅亡之後，依舊被各個朝代所用，直到清朝才逐漸荒廢，在車馬行人頻繁通過的情況下，自然也不容易長草。即便荒廢後，道路上推積了黃土落葉，使得秦直道開始長草，但因為底下依舊是堅硬的道路，表層雜草也難以將根部往底部延伸吸取養分，所以新生的雜草也普遍矮小。