大陸一名男子日前在公園草地上發現一隻外型奇特的蟲，牠擁有白色皮膚和黑色花紋，再加上臉上兩個大大的「黑眼圈」，看起來就像是一隻縮小版的大貓熊，不過有眼尖網友發現，這隻詭異的蟲其實是「中華寬尾鳳蝶」的幼蟲，比被譽為大陸國寶的大貓熊還要更稀有。

根據《九派新聞》報導，大陸湖南一名男子本月28日發現一隻外型奇特的蟲，在公園草地上蠕動爬行，於是拿出手機拍攝，從影片中可以看到，這隻蟲的身體底色為白色，同時帶有黑色的花紋，兩個「黑眼圈」讓牠看起來和大熊貓極為相似，男子透露起初還以為是個玩具，仔細觀察後發現竟然會動，讓他嚇一大跳，直呼自己遇到「貓熊蟲」。

影片在網路上曝光後，立刻引發網友熱議，不少人都在猜測這隻蟲的真實身分，也有人被牠詭異的外型嚇得不輕，「我第一眼還以為是機器狗」、「這應該是外星蟲吧？」、「一點都不可愛，有點驚悚」、「我做錯了什麼？為什麼要讓我看到這個影片？」不過有眼尖的網友認出，這其實是「中華寬尾鳳蝶」的幼蟲，是大陸國家二級保護動物，被大陸學術界譽為「國蝶」，比國寶大貓熊還要稀少。

大陸中國農業大學昆蟲學碩士畢業的科普博主「無窮小亮」指出，影片中的是中華寬尾鳳蝶的末齡幼蟲，因為長得肥嫩，而被不少掠食者覬覦，所以牠們從小就得學會隱藏自己，在低齡時會模仿鳥糞，末齡模仿蛇，頭部兩顆黑色圓形花紋，就是在模仿蛇的眼睛，情況緊急時甚至會長出「丫」狀腺，模仿蛇信的形狀，還會散發出不好聞的氣味；至於化成蛹以後，則是模仿樹枝。