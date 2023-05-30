大陸福建一對夫妻近日生下第二胎女兒，未料在幫孩子取名時，大兒子卻非常不滿，認為父母取得很土，當場崩潰大哭，甚至喊著「妹妹的一生被毀了」，夫妻倆看了哭笑不得，並將當時畫面拍下，表示只是幫女兒取名，竟搞到親子關係決裂。

根據《齊魯晚報》報導，福建一對夫妻幫剛出生的女兒取名為「李念」，兒子得知後非常生氣，認為名字很老氣，一邊哭一邊喊「你毀了她的一生你懂嗎，你都不慚愧嗎？」、「這麼可愛的妹妹，好不容易才有的妹妹，然後你們就取了個這麼土的名字」。

男童爸爸看了表示，只是想幫女兒取名字，沒想到竟搞到父子關係決裂，他們幫女兒取名為「李念」，當時想了很久，還翻閱字典找靈感，認為女兒就像是一顆種子，「起風了，終究會落地生根，成為餘生想念」，所以才會取「李念」，未料卻引發兒子反感。

男童爸爸進一步解釋，兒子認為幫妹妹取名要謹慎，而「李念」這個名字，聽起來不順口，再來就是覺得土，之後還提出自己的想法，「我覺得叫李慢慢也可以」。不少網友看了笑說，「我嚴重懷疑，兒子幫妹妹取李慢慢，那個「慢」字靈感來自卡通《奧特曼》的曼」。