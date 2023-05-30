大陸一名女子日前在沙發上休息時，突然被愛犬踹了兩腳，讓她當場痛不欲生，急忙到醫院掛急診，後來檢查才發現，原來是她的輸尿管裡長了結石，被愛犬一踹，結石就掉了下來，讓她頓時哭笑不得，不知道該感謝愛犬還是該對牠生氣，網友看到文章也都笑翻了，直呼：「狗大夫，妙手回春！」

大陸一名女網友近日在小紅書發文，她日前吃完晚飯在沙發上躺著休息，卻莫名其妙被自家養的柴犬踹了兩腳，結果竟然痛到要去醫院掛急診，照了斷層掃描後，才發現原來是自己的輸尿管長了結石，正好被柴犬踹了下來。

PO主表示，她一直不知道自己有結石，雖然應該感謝柴犬的提醒，但過程實在太痛了，「等電腦斷層的時候，全靠著想回家怎麼揍狗才能撐下去。」她還附上醫院開立的診斷證明書，證明自己所言不假。

文章一出，網友們雖然很同情PO主的遭遇，但還是忍不住笑了出來，紛紛留言，「人類不能沒有小狗」、「這算是報恩嗎？本來好像應該照超音波的」、「今晚必須給柴犬加雞腿」、「這到底該開心還是生氣」、「妙手回春啊！狗大夫」、「這狗是老中醫吧，居然懂偏方」。