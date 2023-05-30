大陸四川一名男子與前妻離婚後，承諾給對方百萬賠償金，卻遲遲未履行，近日他再婚，前妻得知後非常不滿，跑到婚禮現場舉紅布條「恭賀納妾快樂」，男子氣得提告。此事曝光後，不少人都直呼不可思議，更說「鄉土劇靈感來自生活」。

根據陸媒報導，四川眉山一名李姓男子與羅姓前妻於2019年協議離婚，約定女兒與父親一起生活，李男必須承擔女兒的撫養費，離婚後還要支付前妻人民幣100萬賠償金（約新台幣430萬），及每個月5千人民幣生活費、醫療費及保險等，直到李男再婚才終止。

未料李男並未履行承諾支付百萬賠償金，期間多次調解未果，直到今年他再婚，羅姓前妻得知後很不滿，跑到婚禮現場發傳單、拉紅布條，布條寫著「前妻恭賀前夫納妾快樂」等內容，此事也在網路上引發討論，李男氣得提告妨礙名譽。

由於這起案件受到關注，且網路都有相關內容，並涉及家庭問題，眉山東坡區法院調解中心接手後表示會謹慎處理，經過調解，李男最終答應分三次支付百萬賠償金，而羅姓前妻也道歉，表示對於自己大鬧婚禮的行為，感到非常後悔。