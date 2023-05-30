加拿大一名女子近日發現，一隻黃蜂不定時會到她家中「作客」，但奇怪的是，牠不會四處尋找甜的食物，而是在直衝衣櫃後消失不見，女子覺得有點不對勁，於是打開衣櫃檢查，意外在一件藍色毛衣內發現蜂窩，嚇得她急忙將蜂窩處理掉。

根據外媒報導，居住在溫哥華西端區（West End）的女子奧加爾（Olga Ermolova）只要天氣暖和時，都會把住家的窗戶打開，所以她已經很習慣在家裡看到各種野生動物，像是經常停在窗外的蜂鳥，以及爬上10樓窗台的松鼠等，不過最近奧加爾發現有一隻黃蜂會飛進她的家中，引起了她的懷疑。

奧加爾表示，黃蜂飛進屋內後，通常都會飛來飛去，尋找是否有甜的東西，「但這隻黃蜂對我們房子裡的任何東西都不感興趣，就直接跑到衣櫃裡面，然後消失不見了！」這種狀況發生了幾次後，奧加爾覺得有些不對勁，於是打開衣櫃檢查，起初她沒有任何收穫，但能聽到非常輕微的動靜，之後她就在一件藍色毛衣內，發現一個很像灰色燈管的東西，並隨即意識到這是一個蜂窩。

奧加爾驚訝地說：「我從未想到是這樣的情況，這很有趣，但也有點嚇人。我不知道裡面只有一隻黃蜂，還是會有其他黃蜂飛出來。」奧加爾和男友用一根滑雪杖將毛衣從衣櫃拿出來、放在陽台上，並不斷拍打毛衣，但蜂窩沒有被打下來，他們不得不等到黃蜂離開，再將蜂窩取出，之後他們還拿剪刀剪開，裡面有獨特的「六邊形隔間」，每個隔間中還分別住有幼蟲。

奧加爾和男友在當天就把蜂窩處理掉，幾天後又看到一隻黃蜂飛進屋內，便立刻噴灑殺蟲劑，「我們真的很喜歡野生動物，並為牠們感到難過，但我們仍希望能降低接觸黃蜂的風險，牠可能會攻擊我們，我們想要避免這種狀況。」奧加爾也提醒人們要適時檢查衣櫃，尤其是家裡有過敏者、小孩或寵物。