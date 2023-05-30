龍魚是珍貴的觀賞魚之一，不少華人認為牠能帶來好運和財富。近日大陸廣州舉辦世界龍魚錦標賽，由一條紅龍魚奪得冠軍，並以高達108萬人民幣（約新台幣473萬）的價格售出，相當於一個人工作數十年的收入，或是能在四川重慶換到一間房。

根據陸媒報導，廣州近日舉辦2023年「長城杯」世界龍魚錦標賽，評審針對參賽魚的體態比例、顏色、活躍度等項目，進行嚴格的評選，最終由標號13號的紅龍魚奪下冠軍，並以高達108萬人民幣（約新台幣473萬）的價格售出。

金額曝光後引發大陸網友熱議，因為這相當於一個人好幾年甚至是幾十年的收入，也有網友以四川重慶市的平均房價「每平方公尺1.3萬計算」，指出這條紅龍魚的售價已經可以換到一間房，大家對此都驚嘆不已，紛紛留言，「有錢人的世界我果然理解不了」、「魚的身價都比我還要高，看來我下輩子還是投胎當龍魚吧」、「牠長得就一副很貴的樣子」、「魚肯定也想不到牠自己這麼值錢」、「貧窮限制了我的想像」。

報導指出，龍魚又可分為多個品種，包含銀龍魚、黑龍魚、亞洲龍魚、珍珠龍魚、星點珍珠龍魚等，其中亞洲龍魚原產於東南亞的越南、泰國、柬埔寨、緬甸、印度尼西亞、馬來西亞等地，還可以再細分爲紅、金、青三大類；在大多數華人社區，龍魚被視作高級觀賞魚，認為牠們能夠替人帶來好運和財富。