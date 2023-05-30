英國曼徹斯特一名37歲媽媽使用微波爐煮雞蛋，未料將料理取出後，雞蛋竟變成「炸彈」，瞬間噴出滾燙液體，導致她半張臉被燙傷，緊急就醫後雖無大礙，但仍感覺到陣陣刺痛感，時間長達12小時，她也將自身經歷分享至網路。

根據《每日郵報》報導，37歲媽媽巴希爾（Shafia Bashir）近日用「微波爐料理雞蛋」，她拿半杯開水並加入少許鹽巴及一顆雞蛋，放入微波爐加熱數分鐘，之後試圖用湯匙敲打雞蛋，未料蛋卻瞬間爆開，巴希爾的半張臉被蛋噴出的液體燙傷，趕緊到水龍頭下沖洗20分鐘，雖然送醫後並無大礙，但事隔12小時她臉部仍感覺到刺痛。

巴希爾表示，「我的前婆婆經常用微波爐料理蛋，所以她告訴我這個方法，我也做了3年，沒想到這次居然會出意外」，她休養兩周後才痊癒，幸好並未留疤，由於發現TikTok有不少人也在教用微波爐煮蛋，所以PO照片警惕民眾，只見她半張臉全黑了，額頭還被燙到脫皮，巴希爾被嚇到直呼，未來不敢吃雞蛋了。

而雞蛋外層有殼，若放入微波爐加熱，內部會產生大量熱量，當熱量無法釋放，累積到一定程度，又遇到壓力就會爆炸，就算是荷包蛋或將蛋液打入容器內，仍是難以避免類似事情發生，因此英國醫學雜誌就曾建議，微波爐上應明確標示禁止加熱雞蛋。