歐美社會十分風行驗DNA，希望能更加瞭解自己的家族背景，卻也因此揭露了許多不為人知的家族祕辛。國外一名男網友透露，母親日前驗DNA，發現自己還有一名同父異母的哥哥，而外公將這名「私生子」的消息隱瞞長達60多年，連外婆都不知情。

根據《鏡報》報導，國外一名男網友在論壇《Reddit》發文，表示他媽媽最近出於好奇做了DNA檢測，沒想到卻意外發現自己還有一名同父異母的哥哥，一問之下才知道，原來外公年輕時曾和另一名女子交往且未婚懷孕，兩人最終被迫分開，女子生下男嬰後打算獨自撫養，但她深知未婚懷孕的少女在社會上不受歡迎，最終只能將兒子送養。

PO主指出，外公似乎有意隱瞞自己的過往，外婆一家人都不知道這件事，媽媽也從沒聽說過自己有個哥哥，這個祕密就一直隱瞞長達60多年，最近才終於公諸於世，媽媽也和失散多年的哥哥相認，神奇的是，就算對方在別的環境成長，但他的言行舉止仍和外公十分相像，讓PO主和媽媽都驚訝不已。

而且更巧合的是，媽媽和舅舅的住處只需要20分鐘路程，兩人甚至還看同一名家庭醫生，說不定雙方曾在不知情的狀況下擦肩而過；PO主一家人還幫忙找到了他的親生母親，安排兩人見面，一切的發展都順利又美好。然而舅舅的妻子因為不滿他花太多時間在剛相認的親人身上，所以憤而離婚，不過PO主表示，舅舅離婚後反而變快樂了，最近還開始和新的對象約會。