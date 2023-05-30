大陸浙江一名員警日前在路邊發現一隻落單的貓頭鷹寶寶，推測牠可能與母鳥走散，於是帶回派出所照顧，每天餵牠吃並照顧起居，未料貓頭鷹身體恢復後，竟沒有打算離開，每天賴在派出所幫忙「值勤」，模樣非常可愛。

大陸浙江東陽一名警察在路邊發現貓頭鷹寶寶，身體看起來很虛弱，他先是待在原地尋找是否有鳥巢，但都未發現母鳥靠近，擔心貓頭鷹寶寶恐喪命，因此帶回派出所照顧，打算將牠養到有自理能力再放生，每天餵牠吃肉類，貓頭鷹寶寶漸漸長大。

有趣的是，員警們並未用繩子綁住貓頭鷹，讓牠在派出所自由飛行，若想走隨時都可離開，未料貓頭鷹似乎不打算飛走，每天待在救牠一命的員警旁邊，還會停在對方的電腦螢幕上，盯著員警們工作，警察表示，如果牠想待在這一起生活，他們也很樂意。

相關影片曝光後，不少網友表示「牠想當公務員」、「在派出所包吃包住，換作是我也不想走了」、「自動入職的概念」，還有人提醒，不要隨便救援野生動物，民眾沒有正確的知識跟觀念，可能會導致動物誤食而喪命，另外照顧久了也會導致牠們失去求生能力，建議撿到受傷的野生動物時，應向相關單位求助。