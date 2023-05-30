大陸一名街友大叔自稱學歷為碩士結業，每天都在路邊幫國、高中生輔導英文，而且收費相當低廉，1小時只要10~25元人民幣（約新台幣44~110元），或以等價的蔬菜水果交換即可，影片在網路上曝光後，很快就引發熱烈討論。

綜合陸媒報導，河北邢台一名街友大叔靠著幫學生輔導英文維生，從網友拍攝的影片可以看到，他在白板上自稱是湖北水電工程學院學士畢業、河南科技大學碩士結業，可以幫忙輔導國中和高中生的英文，且收費十分便宜，國中生1小時只要10元人民幣（約新台幣44元），高中生則為1小時15~25元人民幣（約新台幣66~110元），或是給他等價的蔬菜水果即可。

且從畫面中可見，真的有不少學生會去找這名街友大叔替自己補習，大家都乖乖席地而坐、認真聽他講解；據了解，這名街友大叔每天都會在路邊幫學生補習，身上通常會披著一條紅毯，好讓他可以走到哪睡到哪。

事實上過去有記者訪問過這名街友大叔，他透露自己叫作劉彥宏，當初畢業後被分配到拖拉機廠工作，他並不滿意，於是跑回老家當代課老師，後來得知俄羅斯一間文化機構在招聘高等數學進修員，毅然決然選擇徒步前往俄羅斯，未料途中不慎摔傷腿，只好停留在河北養傷，記者曾聯絡相關單位給予大叔幫助，都被他一一婉拒，他也不願返回老家，甘願繼續做個無家可歸的流浪者。