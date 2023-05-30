大陸廣東近日某社區掉下一條鱷魚，體長約1公尺左右，落地時還被誤以為是玩具，但仔細一看才發現，竟是一隻真的鱷魚，把鄰居都嚇得秒逃開，社區管理人員趕緊報警，調閱監視器才得知，這一隻鱷魚從20多層墜樓，原本是住戶的寵物。

根據陸媒報導，廣東深圳某社區突然發出巨響，地上竟出現1公尺長的鱷魚，鄰居嚇得向社區管理員通報，警消人員抵達後，調閱監視器發現，這條鱷魚從20幾層樓墜下，由於落地後衝擊力太大，導致牠當場昏厥，而且傷勢相當嚴重。

警消人員聯絡飼養鱷魚的劉姓屋主，他才知道寵物落跑了，表示10多年前他在廣東養殖場買鱷魚，原本飼養在陽台的水族箱裡，當天他正好與家人外出，沒想到鱷魚竟偷跑，才會從樓下掉下去，對此感到非常抱歉，所幸沒有砸傷人。

劉姓屋主正在派出所接受調查，而鱷魚摔成重傷，且社區不允許飼養兇猛動物，目前已被養殖場接走，社區管理人員表示，他們對於住戶養鱷魚毫不知情，也很困惑當年運送時怎麼沒發現。此事曝光後，不少網友表示「若是被養殖場帶走，基本上就不會繼續飼養，重傷的話有可能就是埋了」、「鱷魚不小，砸到人可能會出大事」。