古代很多士人都希望透過科舉考試翻身，但宋代科舉考試的錄取率不到1％，那剩下落榜的人都去哪了呢？大陸歷史學者鄧小南指出，剩下99％的人一些回家種田、經商，還有一大部分會回鄉教書，成為教書先生，因此當時鄉間的文化十分普及。

大陸北京大學歷史學系教授鄧小南指出，宋代科舉落榜的考生有一些會回家種田，有的則開始經商、行醫，還有一大部分人會回鄉教書，因為當時社會上對讀書的需求很強烈。

北宋大臣富弻曾和宋仁宗說，挑擔子的人雖然社會地位低微，連自己的土地都沒有，一天只能賺到些微糧食來養家糊口，儘管如此，他們也每天都要存一、兩文錢，好讓兒子長大後去讀書，雖然不一定要考科舉，但至少官府上貼的公告能看懂、不會受人欺負，由此可看出當時人們對於讀書的需求很高。

南宋詞人陳亮就是好幾次科舉都沒考上，回家後就給南宋理學家朱熹寫信，說自己接下來要招集20、30名小孩子，一邊教他們讀書，一邊自己念書，以爭取下一次科舉考試。因此在宋代，鄉間的文化普及並不是靠學校，而是靠這些散落各地的落榜士人開設的私塾、村學、冬學等，而當孩子們將經典讀物，比如三字經、百家姓等背誦起來，自然會影響到家裡的大人，讓文學知識更深入地進入民間。