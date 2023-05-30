古代通信靠人力運送，難免會擔心送信者在途中偷看，導致機密訊息外洩等問題。考古專家在雲南古文明「古滇國」找到數個泥塊，驚覺2千年多年前的人早就懂得如何幫文件加密，古人會先用繩子將竹簡捆好，再用泥巴封於結繩處，偷看時需打開封泥，自然就會被抓包。

根據大陸節目《尋古中國》報導，古時還未發明造紙術，古人只能在竹片或木片書寫，因此稱為簡牘，書寫完後會在簡牘外捆繩子，再將泥巴封於結繩處，還會在泥上蓋印章，防止簡牘運送過程中被有心人士偷看，因此又被稱為「簡牘之鎖」。

不過封泥是由泥巴製成，按常理來說，經過千年後應難以保存，但卻有不少封泥保留下來，例如益州太守章及王福私印。雲南省文物考古研究所館員蔣志龍表示，他們在雲南古文明「古滇國」遺跡發現數個封泥，推測該處是當時官方集中處理簡牘的場所。

蔣志龍解釋，當時的人處理簡牘時會拿到河灘燒毀，由於簡牘是木片與竹片所製，經過烈火後就會燒光，但封泥火燒後反而變成磚塊，這些封泥才得以保留下來，也讓專家們可以了解古滇國的歷史，封泥上可見地名、官名，成為歷史的實證。